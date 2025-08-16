Galatasaray, Donnarumma için anlaşma sağladı

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI VE TRANSFER GELİŞMELERİ

Süper Lig’de Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezonun başından itibaren 2’de 2 yaparak başarılı bir başlangıç gösteriyor. Bu başarılarının yanı sıra, sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarına da hız veriyor. Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Galatasaray, bir yıldız futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Ancak, İngiliz ekibinin bu oyuncu için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği biliniyor.

MANCHESTER CITY TRANSFER GÖRÜŞMELERİ VE KALEDEKİ PLANLAR

Manchester City, Galatasaray’ın yaptığı teklife henüz olumlu yanıt vermediği için pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor. Öte yandan, City’nin olası Ederson ayrılığına karşılık kalede takviye planlarını da sürdürdüğü öğrenildi. Paris Saint-Germain’in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın, İngiliz devine yeşil ışık yaktığı ifade ediliyor. Donnarumma ile kişisel şartlarda herhangi bir sorun yaşanmadığı bildiriliyor.