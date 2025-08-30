Galatasaray, Donnarumma İçin Görüşmeler Yapıyor

Fernando Muslera’nın ayrılığının ardından yeni bir kaleci arayışında olan Galatasaray için önemli gelişmeler yaşanıyor. Kaleci pozisyonunda arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın, Gianluigi Donnarumma için Paris Saint-Germain (PSG) ile gizli görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.

GALATASARAY’IN YENİ FORMÜLÜ

Rudy Galetti’nin aktardığı bilgilere göre, Galatasaray, Gianluigi Donnarumma’nın transferi için PSG ile gizli pazarlıklar yürütüyor. Galatasaray’ın gündeminde yer alan ilginç bir formül ise dikkat çekiyor. İddiaya göre, Galatasaray, PSG’ye herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek, bunun yerine Donnarumma’nın gelecekteki transferinden elde edilen gelirin bir kısmını paylaşacak.

DURUMUN AVANTAJLARI

Bu yaklaşım, Galatasaray’ın mali yükümlülüklerini azaltırken, Donnarumma’nın 40 milyon euro değerindeki piyasa değeri göz önüne alındığında PSG’ye uzun vadede yüksek bir gelir potansiyeli sunuyor. Geçtiğimiz sezon 47 maçta sahaya çıkan başarılı kaleci, kalesinde 43 gol görürken, 17 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi.