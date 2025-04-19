GALATASARAY DÖRTLÜ FİNAL’E YÜKSELDİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2024-25 sezonunun çeyrek final ikinci maçı sonucunda, Galatasaray Dörtlü Final’e yükseldi. Bu haftanın en değerli oyuncusu ise, Galatasaray’dan James Palmer Jr. oldu. Daha önce Son 16 Turu’nun En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanını kazanan Palmer Jr., taraftarların yaptığı oylamada en yüksek oyu alarak haftanın oyuncusu seçildi.

PALMER JR.’DAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, çeyrek final aşamasında ERA Nymburk’u deplasmanda 88-76 yenerek kulüp tarihinin ilk Dörtlü Final başarısını elde etti. Bu karşılaşmada James Palmer Jr., 24 sayı üreterek 6 üçlük ile takımının hücum performansına önemli katkı sağladı. 33 dakika sahada kalırken, ayrıca 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle de dikkat çekti. Palmer, bu performansıyla 27 verimlilik puanı elde etti.

TARAFTAR OYLAMASINDA FARK YARATTI

Palmer Jr., taraftar oylamasında La Laguna Tenerife’den Marcelinho Huertas ile Giorgi Shermadini, Unicaja’dan Kendrick Perry ve Nanterre 92’den William Howard’ı geride bırakarak oyların %79’unu almayı başardı. Bu başarı, onu haftanın oyuncusu olarak taçlandırdı.