Galatasaray, Dortmund ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi sona erdi ve heyecan doruğa ulaştı. Galatasaray, merakla beklenen eşleşmede Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray ile Dortmund arasındaki bu önemli mücadele hangi tarihte gerçekleştirilecek? Bu karşılaşma İstanbul’da mı yoksa deplasmanda mı yapılacak? Şampiyonlar Ligi’nin fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak. Bu tarihten sonra Galatasaray ile Dortmund’un oynayacağı karşılaşmanın kesin günü ve saati belirlenecek. Ayrıca, maçın nerede yapılacağı da fikstürle birlikte duyurulacak. UEFA, karşılaşmaların ev sahibi ve deplasman programını 30 Ağustos Cumartesi günü ilan edecek.

GALATASARAY’IN KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabı kura çekimine 4. torbadan katıldı. Birinci torba takımları arasında Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea ve Borussia Dortmund gibi büyük ekipler yer alıyor. İkinci torbada Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus ve Eintracht Frankfurt bulunuyor. Üçüncü torbada ise Tottenham, PSV Eindhoven, Dortmund, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag ve Bodo/Glimt takımları yer alıyor. Son olarak, dördüncü torbada Galatasaray ile birlikte Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos ve Kairat gibi takımlar bulunmaktadır.

LİG AŞAMASI MAÇ TARİHLERİ

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı kuraları, Monako’da gerçekleşti ve TSİ 19.00’da gerçekleştirildi. Kura çekiminde katılan 36 takım, katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrılarak her ekip için 8 rakip belirlendi. Lig aşaması karşılaşmaları için belirlenen takvim şöyle: 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025, 2. Hafta: 30 Eylül – 1 Ekim 2025, 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025, 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025, 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025, 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025, 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026, 8. Hafta: 28 Ocak 2026.