Galatasaray, Dries Mertens’e teşekkür etti

GALATASARAY, DİREKTÖR MERTENS’E VEDA EDİYOR

Galatasaray Kulübü, gelecek sezonda kadroda yer almayacak olan Belçikalı futbolcu Dries Mertens için bir teşekkür mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya platformunda yer alan mesajda, “Teşekkürler Dries. Bazı vedalar, kelimelere sığmaz, 3 yıl önce geldiğinde sadece bir futbolcu değil gerçek bir lider, bir ağabey, bir örnek olmuştu Dries Mertens. Saha içinde cesaretiyle, zekasıyla ve özgüvenli duruşu ile oyunu değiştiren adamdı o.” şeklinde ifadeler yer aldı.

MEMNUNİYET VE BAĞLILIK AÇIKLAMASI

Mesajda, Mertens’in çocuklarıyla beraber Galatasaray ailesinin bir parçası olduğuna da vurgu yapıldı. “Dries saha dışında da dokundu kalplerimize. Mütevazılığıyla, samimiyetiyle, gülümsemesiyle… Galatasaray’ı bir kulüpten fazlası yapan, birlik ve beraberliğe en çok inananlardan biriydi. Ve onunla birlikte Kat da, Ciro da bu ailenin en sıcak üyelerinden oldular. Kat’ın güler yüzü, Ciro’nun neşesi ve bir gülüşü… Hepsi bir bütün yaptı bu hikayeyi.” denildi.

HATIRALAR YAŞAYACAK

Son olarak, ayrılığın geldiği ifade edilerek, “Ne kadar çok sevdilerse bu kulübü, bu şehri… Bir o kadar da çok sevildiler. Şimdi ayrılık vakti. Ama senin ismin, anıların, liderliğin, insanlığın bu formanın tarihine altın harflerle yazıldı bile Dries. Her şey için teşekkür ederiz. İyi ki bizden biri oldun. Tekrar görüşmek dileğiyle…” şeklinde duygusal bir veda yapıldı.