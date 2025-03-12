Galatasaray, Drogba’nın Doğum Gününü Kutlamadı

Galatasaray, Didier Drogba’nın bu yılki doğum gününü kutlamadı. Geçen yıl efsane futbolcusunun doğum gününü özel bir mesajla kutlamışken, bu yıl sessiz kalması dikkat çekti. Olaylar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Galatasaray kulübesinin tepkilerine “Maymun gibi zıpladılar” şeklinde yanıt vermesiyle başladı. Bu sözler, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki topladı ve Galatasaray yönetimi Mourinho’yu UEFA’ya şikayet etme kararı aldığını duyurdu.

Drogba’nın Açıklamaları

Bu süreçte, eski Galatasaraylı Didier Drogba’nın Mourinho’ya destek vermesi taraftarlar arasında yankı uyandırdı. Drogba, sosyal medya hesabından “Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor” ifadelerini paylaştı.

Geçmiş Yılın Kutlaması

Geçtiğimiz yıl Galatasaray, Drogba’nın doğum gününü “Unutulmaz futbolcumuz Didier Drogba’nın doğum günü!” ifadeleriyle kutlamıştı. Ancak bu yıl kulüp, sosyal medya hesaplarından Drogba ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Fildişili yıldız, kendisine yapılan bu sessizliği sosyal medyadan alıntılayarak gündeme taşıdı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz yıl Drogba’nın doğum gününü “Bugün unutulmaz futbolcularımızdan Didier Drogba’nın doğum günü!” notuyla kutlamıştı.

Mourinho’nun İfadeleri ve Tepkiler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray kulübesinin maç içindeki tepkilerine “Maymun gibi zıpladılar” ifadeleriyle yanıt vermişti. Sonrasında sarı-kırmızılı ekip, Mourinho hakkında UEFA’ya şikayette bulunacaklarını belirtmişti. Drogba, Mourinho’ya destek vererek “Ben de bunu yaşama fırsatına sahip oldum. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor” şeklinde ifadelerde bulundu.