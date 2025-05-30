Galatasaray Dron Gösterisi Yaptı

GALATASARAY’DAN DRON ŞOV

İstanbul’da Galatasaray, Başakşehir maçı sonrası stadyumun üstünde dronlarla etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon olan Galatasaray, sahasında oynadığı Başakşehir karşılaşmasıyla sezonu başarıyla tamamladı. Geçen hafta yapılan şampiyonluk kutlamalarının ardından, stadyumda da coşku devam etti. Dron gösterileri, kutlamaların en dikkat çekici anlarını oluşturdu.

DROGÜ CİHATLARI MANZARALARIYLA GELDİ

Dronlar, farklı noktalardan havalanarak stadyuma yöneldi. İlk dron Galatasaray Lisesi’nden, ikincisi Galatasaray Adası’ndan, üçüncüsü Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ve dördüncü dron Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nden kalkarak, stadyumdaki yıldızla birleşti. Bu etkileyici gösteri, beşinci yıldızı oluşturdu. Dronlarla; Şampiyonlar Ligi logosu, efsanevi Ali Sami Yen, 5 yıldız ve bunların alındığı tarihler ile birlikte Fernando Muslera, Dries Mertens ve Victor Osimhen’in Antalyaspor maçındaki röveşatası ve maskesi gibi görseller sergilendi.

ETKİNLİKTE YER ALAN DRON SAYISI

Bu özel etkinlikte, yaklaşık 1500 dron kullanıldı. Dron gösterileri, Galatasaray’ın şampiyonluğunu görsel bir şölenle taçlandırdı ve taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı.