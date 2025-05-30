Galatasaray Dron Gösterisi Yaptı

GALATASARAY’DAN ETKİLEYİCİ DRON GÖSTERİSİ

Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı maçın ardından stadyum üstünde dronlarla etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyonlanan Galatasaray, sahasında Başakşehir ile oynadığı karşılaşmayı tamamlayarak sezonu kapattı. Geçen hafta yapılan şampiyonluk kutlamaları, maçın ardından stadyumda da sürdü.

DRON GÖSTERİLERİ KUTLAMALARA DAMGA VURDU

Özellikle dron gösterileri, bu kutlamalara damga vurdu. Dronlar, Galatasaray Lisesi, Galatasaray Adası, Florya Metin Oktay Tesisleri ve Kemerburgaz Tesisleri’nden yükseldi ve stadyuma ulaştı. Bu gösterilerde, Şampiyonlar Ligi logosu, Ali Sami Yen, 5 yıldız ve bu başarıların kazanıldığı tarihler, futbolculardan Fernando Muslera, Dries Mertens, Victor Osimhen’in Antalyaspor maçındaki röveşatası ile maskesi, Okan Buruk ve “25” yazılı 5 yıldızlı logo ve 5 yıldızlı Galatasaray logosunun görselleri yer aldı.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU DEVAM EDİYOR

Gelecek sezon için umutları artıran bu kutlama, Galatasaray taraftarları için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Dron gösterileri, futbolseverlerin hafızalarına kazınacak bir kutlama anısı olarak öne çıkıyor. Stadyumda oluşan bu atmosfer, Galatasaray’ın şampiyonluğunun anlamını bir kez daha pekiştiriyor.