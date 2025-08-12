Haberler

Galatasaray, Ederson İçin Görüşüyor

GALATASARAY TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Galatasaray, yeni sezonda kaleci transferine dair çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Galatasaray, Manchester City’de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson ile transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, hem kulüp hem de oyuncuyla gerçekleştirdiği müzakerelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Haberin içeriğinde, PSG takımında yer alan kaleci Donnarumma’nın transfer seçenekleri arasında olmadığı ve Galatasaray’ın tamamen Ederson transferine odaklandığı kaydedildi. 2017 yılından beri Manchester City kalesini başarıyla koruyan tecrübeli kaleci, bugüne dek çıktığı 372 maçta 168 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Hakkari’de Güvenlik, Refah ve Kardeşlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, güvenlik güçlerinin etkisiyle ülkedeki huzur ve istikrar sayesinde gençlerin spor, kadınların ise üretime katıldığını vurguladı.
Datça Ülkü Ocakları’nda Lokma Dağıtıldı

Datça'da yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren anısına lokma ikramında bulunuldu. Etkinliğe, yerel siyasetçiler ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.

