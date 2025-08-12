Galatasaray, Ederson İçin Görüşüyor

GALATASARAY TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in önde gelen kulüplerinden Galatasaray, yeni sezonda kaleci transferine dair çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre, Galatasaray, Manchester City’de forma giyen Brezilyalı kaleci Ederson ile transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, hem kulüp hem de oyuncuyla gerçekleştirdiği müzakerelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Haberin içeriğinde, PSG takımında yer alan kaleci Donnarumma’nın transfer seçenekleri arasında olmadığı ve Galatasaray’ın tamamen Ederson transferine odaklandığı kaydedildi. 2017 yılından beri Manchester City kalesini başarıyla koruyan tecrübeli kaleci, bugüne dek çıktığı 372 maçta 168 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.