Galatasaray, Ederson İçin Teklifte Bulundu

GALATASARAY’DAN EDERSON İÇİN GİRİŞİMLER

Transfer çalışmaları çerçevesinde hareket eden Galatasaray, Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile ilgili görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Ederson ile anlaşmasının ardından İngiliz ekibiyle pazarlıklara yöneldiler. Galatasaray, 31 yaşındaki kaleci için Manchester City’ye 10 milyon euro teklif etti. Ancak, İngiliz temsilcisi bu teklifi yetersiz bularak kabul etmedi. Manchester City’nin Ederson için talep ettiği rakamın 15 milyon euro olduğu belirtildi.

EDERSON TRANSFERİ İÇİN BASKI YAPIYOR

Diğer yandan Ederson, Galatasaray’a transfer olabilmek için adımlar atmaya başladı. Deneyimli kalecinin, City yönetimine baskı uygulayarak sadece Galatasaray’a gitmek istediğini ilettiği ifade ediliyor. Ederson’un kısa süre içerisinde transferinin gerçekleşmesi için beklentileri olduğu belirtiliyor.