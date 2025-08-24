Haberler

Galatasaray, Ederson’u transfer ediyor

GALATASARAY’A MÜJDELİ HABER

Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray’a sevinç verici bir haber ulaştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester City, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma ile anlaşma sağladı. Bu durumda İngiliz devinin PSG kulübüne 50 milyon euro bonservis ödeyeceği bildirildi.

EDERSON’UN GALATASARAY’A TRANSFERİ

Bu anlaşma sonrasında Manchester City’de Brezilyalı kaleci Ederson’un takımdan ayrılması kesinleşti. Haberlere göre, Ederson, Galatasaray ile görüşmeler yaptı ve Sarı-kırmızılılara transfere ikna oldu. Galatasaray’ın, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan 32 yaşındaki kaleci için 12 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Ayrıca, deneyimli kalecinin 2-3 gün içerisinde Türkiye’ye geleceği kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Haberler

