Haberler

Galatasaray, Ederson ve Diogo Costa’yı arıyor

Galatasaray, kaleci transferine yönelik çalışmalarını hızlandırıyor ve sürpriz bir isme yöneldi. Sky DE’de yer alan habere göre; Manchester City’nin kalecisi Ederson öncelikli hedef konumunu korurken, Türk takımı alternatif bir isim olarak Porto’nun kalecisi Diogo Costa ile ilgileniyor.

TEKLİF DETAYLARI

Galatasaray, 25 yaşındaki kaleci için 20 milyon euro ve ek bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Porto ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Costa’nın piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz sezonda 43 maça çıkan Portekizli kaleci, bu mücadelelerde 45 gol yerken, 19 maçta ise kalesini gole kapadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılına dair umut verici açıklamalarda bulundu. Törende, yüksek enflasyonla mücadele gerektiğini ifade etti. Türk Eximbank, kredi maliyetlerini düşürecek. Gültepe,...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026'da enflasyonun yüzde 20'ye düşmesini ve piyasalardaki istikrarın sağlanmasını bekliyor, dünya genelinde talep şartlarının iyileşmesini umuyor.
Haberler

Başkan Aydım, Şeffaflık Vurgusu Yaptı

Karabük İdman Yurdu Kulübü Başkanı Adem Aydım, Ahmet Kabakcı'nın başkanlık durumu ve kulübün mali sağlığı hakkında basına açıklamalarda bulundu, şeffaflık vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.