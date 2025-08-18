Galatasaray, Ederson ve Diogo Costa’yı arıyor

Galatasaray, kaleci transferine yönelik çalışmalarını hızlandırıyor ve sürpriz bir isme yöneldi. Sky DE’de yer alan habere göre; Manchester City’nin kalecisi Ederson öncelikli hedef konumunu korurken, Türk takımı alternatif bir isim olarak Porto’nun kalecisi Diogo Costa ile ilgileniyor.

TEKLİF DETAYLARI

Galatasaray, 25 yaşındaki kaleci için 20 milyon euro ve ek bonuslardan oluşan bir teklif sundu. Porto ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Costa’nın piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz sezonda 43 maça çıkan Portekizli kaleci, bu mücadelelerde 45 gol yerken, 19 maçta ise kalesini gole kapadı.