Galatasaray, Elias Jelert’i Southampton’a Kiraladı

GALATASARAY’DAN BEKLENEN AYRILIK

Süper Lig takımlarından Galatasaray’da yeni sezona yönelik kadro oluşturma çalışmaları sürerken, beklenen ayrılıklar gerçekleşiyor. Bu kapsamda, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert’in geçici olarak Southampton’a transfer olduğu duyuruldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu transfer anlaşmasından 300 bin euro kazanç sağladı.

EİLAS JELERT’İN TRANSFER DETAYLARI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, “Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen’in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.” denildi. Anlaşmaya göre, Southampton, Galatasaray’a 300.000 euro tutarında kiralama bedeli ve maksimum 250.000 euro tutarında bonus ödeyecek. Ayrıca, futbolcunun maaşları da Southampton tarafından karşılanacak. Satın alma opsiyonu kullanıldığında, Southampton Galatasaray’a 8.500.000 euro transfer ücreti ödeyecek. Ayrıca, futbolcunun gelecekteki bir satışından elde edilecek kârın %10’u Galatasaray’a verilecek.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2024 yazında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a katılan 22 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz sezon 25 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hem kulüp hem de futbolcu için yeni bir başlangıcın yaşanacağı bu transfer, Galatasaray’ın kadro planlamasındaki önemli bir aşama olarak görülüyor.