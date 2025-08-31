Galatasaray, Elias Jelert’i Southampton’a Kiraladı

GALATASARAY, ELIAS JELERT’İ KİRALADI

Galatasaray, Danimarkalı oyuncusu Elias Jelert’in İngiltere Championship takımlarından Southampton’a satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen’in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.” ifadesini kullandı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, Galatasaray’a 300.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 Euro tutarında bonus ödeyecek. Bunun yanı sıra, futbolcunun maaşları da Southampton Football Club Limited tarafından karşılanacak. Satın alma opsiyonu devreye girdiğinde, Southampton Football Club Limited, Galatasaray’a 8.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilen karın %10’u da kulübe aktarılacak.

İSTANBUL’DAN HABERLER

Bu gelişmeler, Galatasaray taraftarları arasında heyecan yarattı. Elias Jelert’in performansı merakla bekleniyor.