Galatasaray Elias Jelert’i Southampton’a Kiraladı

YENİ ADRESİ BELİRLENDİ

Galatasaray, umutlarla transfer edilen 22 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Elias Jelert’in yeni takımını açıkladı. Elias Jelert, İngiltere Championship kulüplerinden Southampton FC’ye satın alma opsiyonuyla kiralanıyor. Bu opsiyonun zorunlu olmaması ve satın alma bedelinin 9 milyon euro olması dikkat çekiyor.

RESMİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Elias Jelert, kısa süre içinde İngiltere’ye giderek resmi sözleşmesini imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 35 maçta mücadele eden Jelert, bu süreçte 1 gol kaydetti. Danimarkalı futbolcunun, Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2029’da sona eriyor.

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

