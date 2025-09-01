Haberler

Galatasaray, Emiliano Martinez’i Reddetti

Galatasaray, kaleci transferi için yaptığı çalışmalar hız kazanıyor. Bu kapsamda, Aston Villa’nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray, 32 yaşındaki kaleci için Premier Lig ekibi Aston Villa’ya toplam 22.5 milyon euro bonservis ve bonuslardan oluşan bir teklif sundu.

EMILIANO MARTINEZ’DEN OLUMSUZ CEVAP

Foot Mercato’nun ulaştığı bilgilere göre; Emiliano Martinez, Galatasaray’ın transfer teklifiyle ilgili hızlı bir cevap verdi. Martinez’in, Sarı-kırmızılı takımın teklifini reddettiği ve Galatasaray’a sıcak bakmadığı belirtildi. Ayrıca, Arjantinli kalecinin önceliğinin Premier Lig’de kalmak olduğu ve Manchester United’a transfer olma olasılığının sürdüğü ifade edildi.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

