Galatasaray, Emiliano Martinez’i Reddetti

Galatasaray, kaleci transferi için yaptığı çalışmalar hız kazanıyor. Bu kapsamda, Aston Villa’nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray, 32 yaşındaki kaleci için Premier Lig ekibi Aston Villa’ya toplam 22.5 milyon euro bonservis ve bonuslardan oluşan bir teklif sundu.

EMILIANO MARTINEZ’DEN OLUMSUZ CEVAP

Foot Mercato’nun ulaştığı bilgilere göre; Emiliano Martinez, Galatasaray’ın transfer teklifiyle ilgili hızlı bir cevap verdi. Martinez’in, Sarı-kırmızılı takımın teklifini reddettiği ve Galatasaray’a sıcak bakmadığı belirtildi. Ayrıca, Arjantinli kalecinin önceliğinin Premier Lig’de kalmak olduğu ve Manchester United’a transfer olma olasılığının sürdüğü ifade edildi.