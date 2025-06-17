Galatasaray, Endrick’i Kiralamak Istiyor

GALATASARAY TRANSFER HAMLESİ YAPIYOR

Galatasaray, Avrupa futbolunda büyük yankı uyandıracak bir transfer hareketiyle Real Madrid’in genç yeteneği Endrick’i kiralamak için adımlar attığı yönünde bilgiler ortaya çıktı. Peki, Endrick Galatasaray’a mı katılıyor? Galatasaray, Endrick ile bir anlaşmaya varmış mı? Üç yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak olan sarı-kırmızılı ekip, 19 yaşındaki Brezilyalı yetenek Endrick’i kiralamak için resmi bir teklifte bulunduğu söyleniyor.

TEKLİFİN ŞARTLARI NELER?

İddialara göre, Galatasaray’ın Endrick için sunduğu teklifin detayları şöyle: Öncelikle kiralama bedelinin satın alma opsiyonu olmaması gerekiyor. Ayrıca, Endrick’in maçlarda en az yüzde 75’inde (sakatlık durumu olmamak şartıyla) asgari 25 dakika, maçların en az yüzde 50’sinde en az 45 dakika, yüzde 25’inde ise 90 dakika sahada başlaması gerekiyor. Bu şartların yerine getirilmemesi durumunda tazminat ödenecek. Ayrıca, Endrick’in maaşının tamamen (4.16 milyon euro) Galatasaray tarafından karşılanması planlanıyor. Real Madrid’in profesyonelleriyle sürekli olarak oyuncunun sakatlık durumu gibi konularda veri paylaşılıp paylaşılmayacağı da önemli bir madde olarak öne çıkıyor. Son olarak, Endrick’in imaj haklarının Real Madrid’de kalacağı ifade ediliyor.