Galatasaray, ERA Nymburk’u Yendi, Final Four’a Geçti

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY FİNAL FOUR’A YÜKSELDİ

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki ikinci müsabakasında Çek ekibi ERA Nymburk’u 90-74’lük bir skorla yenerek seriyi 2-0’a taşıdı ve Final Four’a katılma hakkı kazandı. İlk maçı 106-80’lik bir skorla kazanan Galatasaray, ikinci maçta ERA Nymburk’ı ağırladı. Soyunma odasına 46-40 önde giren sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 90-74 ile tamamladı ve yarı finale adını yazdırdı.

EN SKORER İSİM JAMES PALMER

Galatasaray’da dikkat çeken oyuncu 24 sayıyla James Palmer oldu. Sarı-kırmızılıların yarı finaldeki rakibi, Derthona ile Tenerife arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Müsabakanın yapıldığı salon Basketbol Gelişim Merkezi olarak belirlendi. Maçta görev alan hakemler ise Antonio Conde (İspanya), Yohan Rosso (Fransa) ve Boris Krejic (Slovenya) oldu.

MAÇIN DETAYLARI VE OYUNCU PERFORMANSLARI

Galatasaray’ın oyuncuları arasında Will Cummings 17, Roberts Blumbergs 6, Angel Delgado 8, Göksenin Köksal, Michael Young 8, Ebuka Izundu 4, Buğrahan Tuncer 14 ve Rob Gray 9 sayılık katkıda bulundu. Başantrenör Yakup Sekizkök’ün yönetiminde takımın performansı dikkat çekti. ERA Nymburk’ta ise Stephen Brown 3, Tylan Birts 13, Christian Bishop 8, Jaromir Bahocik 15, Martin Kriz 4, Ryland Holt, Ondrej Sehnal 14, Nighael Ceaser, J.T. Shumate 5, Frantisek Rylich 2 ve Vojtech Hruban 10 sayıyla maçı tamamladı. ERA Nymburk’ın başantrenörü Francesco Tabellini oldu.

PERİYOT SONUÇLARI

Karşılaşmanın periyot sonuçları ise şu şekilde: 1. periyot 25-22 Galatasaray lehine, devre 46-40 Galatasaray lehine ve 3. periyot ise 68-61 Galatasaray lehine sonuçlandı.