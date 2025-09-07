Galatasaray, Eyüpspor ile Hazırlanıyor

GALATASARAY’IN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’deki Eyüpspor maçı için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam ettirdi. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp, topa sahip olma çalışmaları ile sürdü.

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE HEDEFLER BELİRLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, 2’ye 1 ve 3’e 2 şeklindeki hücum çalışmaları ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 9 Eylül Salı günü saat 18.30’da yapacağı yeni idmanla hazırlıklarına devam edecek.