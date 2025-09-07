Haberler

Galatasaray, Eyüpspor ile Hazırlanıyor

GALATASARAY’IN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’deki Eyüpspor maçı için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam ettirdi. Antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp, topa sahip olma çalışmaları ile sürdü.

TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE HEDEFLER BELİRLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, 2’ye 1 ve 3’e 2 şeklindeki hücum çalışmaları ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 9 Eylül Salı günü saat 18.30’da yapacağı yeni idmanla hazırlıklarına devam edecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne Valisi, Hırsızlıkda Yüzde 32 Düştü

Edirne'de yeni güvenlik tedbirleri sayesinde evden hırsızlıklar yüzde 32, motosiklet hırsızlıkları ise yüzde 67 oranında düştü, açıklama Vali Sezer'den geldi.
Haberler

Kastamonu’da Araç Takla Attı, Yaralı

İnebolu'da bir hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı; 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.