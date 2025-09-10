Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Yapıyor

GALATASARAY’IN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınma ile başladı.

PAS VE TAKTİK ÇALIŞMALARI

Antrenman, iki grup halinde uygulanan 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Sonrasında, topa sahip olma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı. Galatasaray, yarın saat 11.00’de planladığı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.