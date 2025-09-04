Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın ön hazırlıklarına bugün gerçekleşen antrenmanla başladı. Yeni transfer İlkay Gündoğan, bu antrenmanda ilk kez takımın yanında yer aldı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, topla ısınma çalışması ile başladı ve daha sonra iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İLKAY GÜNDOĞAN İDMANDA

Antrenmanın ardından dar alan ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi ve antrenman çift kale maç ile sona erdi. Bu süreçte dikkat çeken isimlerden biri olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı forması ile takım arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanına katıldı. Galatasaray, bu hazırlıkları yarın saat 17.00’de yapacağı idman ile sürdürecek.