Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

SÜPER LİG’DE HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına aktif bir şekilde devam ediyor. Milli maç arasına lider giren sarı-kırmızılı takım, dörtte dört yaparak önemli bir başarı elde etti. Ancak, takımda sakatlık sorunları ortaya çıkıyor; özellikle Victor Osimhen’in durumu takımın teknik ekibini endişelendiriyor. Nijerya’nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada bileğinden sakatlık yaşayan yıldız forvet, ilk yarıda oyundan çıkmıştı.

OSIMHEN’İN SAĞLIK DURUMU MERAKLA BEKLENİYOR

Osimhen, özel uçakla İstanbul’a geri dönerken sağlık heyetinin vereceği rapor herkesin merak ettiği bir konu haline geldi. Yapılan açıklamada, Osimhen’in ayak bileği bağlarında orta seviyede gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi. Bu durum, Nijeryalı golcünün Süper Lig’deki Eyüpspor maçını kaçıracağı ve Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Eintracht Frankfurt karşılaşmasına yetişmeye çalışacağı ihtimalini gündeme getiriyor.

ALTERNATİF KADRO DÜZENLEMESİ

Gol yollarında Mauro Icardi’nin de fizik ve kondisyon anlamında 90 dakikayı tamamlamakta zorlanabileceği bilgisi edinildi. Bu gelişmeler ışığında, Osimhen ve Icardi’nin 11’de yer almayacağı kadro düzenlemesinde Barış Alper Yılmaz’ın Eyüpspor karşısında hücum hattında görev alacağı öğrenildi.