Galatasaray, Eyüpspor Maçını Cumartesi İstiyor

GALATASARAY’DAN TFF’YE TALEP

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, ligin 5. haftasında yapılacak Eyüpspor karşılaşmasının cumartesi günü oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. Sarı-kırmızılı takım, bu görüşmeyi gerçekleştirdi.

EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NEDENİYLE TALEP EDİLDİ

Galatasaray, 18 Eylül’de Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçı dolayısıyla, Eyüpspor maçının bir gün öne çekilmesini istiyor. Bu talep, takımın uluslararası turnuvada daha iyi bir performans göstermesi için gerekiyor.

Şırnak’ta Tarlada Ağaca Asılı Ölüm

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Esenli köyünde bir kişi, tarlada asılı şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için hastane morguna gönderildi.
“İnstaGram Erişim Sorunu Var mı?”

5 Eylül Cuma sabahı, kullanıcıların Instagram'a erişimde sorunlar yaşaması, sosyal medya üzerinde "Instagram çöktü mü?" tartışmalarını başlattı. Kullanıcılar, neden erişim sağlanamadığını merak etti.

