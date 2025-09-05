Galatasaray, Eyüpspor Maçını Cumartesi İstiyor

GALATASARAY’DAN TFF’YE TALEP

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray, ligin 5. haftasında yapılacak Eyüpspor karşılaşmasının cumartesi günü oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurdu. Sarı-kırmızılı takım, bu görüşmeyi gerçekleştirdi.

EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NEDENİYLE TALEP EDİLDİ

Galatasaray, 18 Eylül’de Almanya’da Eintracht Frankfurt ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçı dolayısıyla, Eyüpspor maçının bir gün öne çekilmesini istiyor. Bu talep, takımın uluslararası turnuvada daha iyi bir performans göstermesi için gerekiyor.