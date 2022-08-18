Galatasaray, F.Bahçe’nin gözdesine talip çıktı

Transfer yarışı kızışıyor. Galatasaray Kulübü, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin peşinden koştuğu Nino’ya talip oldu.

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray yönetimi Andre Hanche-Olsen’in transferi gerçekleşmezse Nino için devreye girecek.

avunmaya yapacağı takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ‘da yeni gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna yabancı stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray yönetimi, Andre Hanche-Olsen için Gent Kulübü ile anlaşma zemini ararken, diğer yandan B planı olarak Fluminense’de forma giyen Nino’nun transferi için çalışmalara başlandı.

Hürriyet’in haberine göre; Sarı kırmızılılar, Gent ile anlaşma sağlayamazsa Fluminense ile bonservis pazarlığına oturup 25 yaşındaki futbolcunun transferini bitirecek. Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Nino, hem sol hem de sağ stoper olarak görev yapabiliyor.

Brezilya Milli Takımı’nın 2020 Olimpiyatları’ndaki kadrosunda da yer alan 1.88 metre boyundaki Nino’nun piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon Euro.

Fenerbahçe ise Szalai giderse Nino düşünülüyor

Fenerbahçe’de Attila Szalai’nin geleceği belirsizliğini korurken, Sarı-Lacivertli kurmaylar olası bir ayrılıkta Macar stoperin yerine ilk adayı belirlemiş durumda. Bu ismin Fluminense’de forma giyen Nino olduğu bildirildi. Kim Min-Jae’nin kaybının ardından Szalai’yi bırakmamak için elinden geleni yapan yönetim, 15 milyon Euro’nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

Son olarak Premier Lig ekibi West Ham United, Attila Szalai için 10 milyon Euro’luk teklifini 11 milyona çıkartmıştı. Ancak bu teklif de Sarı-Lacivertli kurmaylar tarafından yeterli bulunmadı. Ancak iki kulübün ortak bir noktada buluşmasının da olası olduğu ifade ediliyor.