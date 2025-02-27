Galatasaray Fair-Play İle Çeyrek Finalde

MÜCADALEDE DEĞİŞİM YETERSİZ KALDI

Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü haftasında Galatasaray, Konyaspor ile kendi evinde karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta düzenlenen maçta ilk yarı, iki takımın da ataklarına rağmen 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da gol bulunamayınca karşılaşma 0-0 berabe ile sonuçlandı.

KONYASPOR ÇEYREK FİNALE İLERLİYOR

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, 7 puana ulaşarak grubunu lider bitirip çeyrek finale yükseldi. Galatasaray ise 5 puan toplayarak Başakşehir ile puanları ve atılan golleri eşit seviyede tamamladı. Galatasaray, 8 sarı kart alırken, Başakşehir 9 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Bu nedenle fair-play puanı ile 2. sırada yer alarak çeyrek finale yükseliyor.

Galatasaray’ın çeyrek finalde Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor ile eşleşme ihtimali bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalerinin kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek.