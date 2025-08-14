Galatasaray, Fatih Karagümrük’e Hazırlanıyor

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

ANRENMAN DETAYLARI

İdman, dinamik ısınma ile başladıktan sonra iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk’un yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

MAÇ ZAMANI VE YERİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 2’nci haftasında yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.