Galatasaray, Fatih Karagümrük’e Hazırlanıyor

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

ANRENMAN DETAYLARI

İdman, dinamik ısınma ile başladıktan sonra iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk’un yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

MAÇ ZAMANI VE YERİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 2’nci haftasında yarın saat 21.30’da RAMS Park’ta Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

ÖNEMLİ

Brondby, Vikingur’u 4-0 yendi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Brondby, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Vikingur'u 4-0 yenerek eledi, 10 kişi kalmasına rağmen başarı gösterdi.
13 Yaşındaki Çocuk Fındık Bahçesinde Bulundu

Altınordu'da kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 5 saatlik aramaların ardından fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Çocuğun sağlık durumu iyi.

