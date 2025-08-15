Haberler

Galatasaray- Fatih Karagümrük Maçı

GALATASARAY VE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maçta Galatasaray’ın yıldız futbolcuları Victor Osimhen ve Mauro Icardi ön plana çıktı.

OSIMHEN’İN DÖNÜŞÜ VE TARAFTARIN TEPKİSİ

Galatasaray’a yeniden katılan Victor Osimhen, maçın 61. dakikasında oyuna girdi. Bu an, tribünlerde büyük bir coşku ile karşılandı. Tüm taraftarlar ayağa kalkarak Osimhen’i uzun süre alkışladı.

ICARDI’YE YOĞUN İLGİ

Mauro Icardi de taraftarların sevgisini kazanan bir diğer isim oldu. Isınmaya çıktığı anlarda tribünlerde büyük bir heyecan yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi’nin ismine özgü tezahüratlarda bulunarak aynı zamanda Arjantinli futbolcu ile özdeşleşen “Aşkım olayım” şarkısını coşkuyla söylediler.

Keban Festivali Başladı, Etkinlikler Devam Ediyor

Keban ilçesinde 5. Su ve Balık Festivali etkinlikleri başladı. Festival, yerel lezzetleri ve su ürünlerini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Erzurumspor FK İki Oyuncu Transfer Etti

Erzurumspor FK, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ve Altay'dan Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i transfer ederek sezon hazırlıklarına imza töreniyle başladı.

