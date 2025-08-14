Galatasaray Fatih Karagümrük Maçı Beyin Sports’ta

MAÇ YAYINI VE SAATİ

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasındaki Süper Lig karşılaşması için geri sayım başladı. Taraftarlar, bu önemli maçı hangi kanaldan izleyebileceklerini merak ediyor. Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı, Bein Sports’tan canlı bir şekilde yayınlanacak.

ŞİFRESİZ İZLEME İMKANI

Besin Sports kullanıcıları, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını şifresiz olarak izleme fırsatına sahip olacak. Ayrıca, Tabii platformu üzerinden de bu maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı, bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Taraftarlar, Bein Sports üzerinden maçı izleyerek heyecanı yaşayabilecek.