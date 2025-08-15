Haberler

Galatasaray – Fatih Karagümrük Maçı Şifreli

GALATASARAY – FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI YAYIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında gerçekleşecek Galatasaray – Fatih Karagümrük karşılaşması için yayın bilgileri gün yüzüne çıktı. “Galatasaray Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi?” sorusu, maçın yayın kanalı ve turnuva türüne göre netlik kazandı. Maç, beIN Sports 1 kanalında yayınlanacağı bilgisi ile birlikte, şifresiz olup olmadığını belirleyen yanıtı da belirlemiş oldu.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele, 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21:30’da RAMS Park’ta gerçekleşecek. İlgilenenler için, Galatasaray – Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. İzlemek isteyenler için gerekli bilgiler şöyle:

Kanal Adı: beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi: DIGITURK T37
Frekansı: 11675
Polarizasyon Değeri: V – Dikey
Kapsama: Batı
SR: 24444
FEC: 3/4

Canlı yayınları beIN Sports kanalından veya resmi internet sitesinden takip edebilirsiniz.

