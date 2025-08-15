Haberler

Galatasaray- Fatih Karagümrük Maçı VAR

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’de bugün gerçekleşecek olan Galatasaray – Fatih Karagümrük karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay olarak belirlendi. Bu önemli müsabaka, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasının açılış maçı durumunda. Karşılaşma, saat 21.30’da başlayacak.

HAKEM KADROSU

Müsabakayı yönetmek üzere düdük çalacak olan hakem Ozan Ergün, yardımcılıkları ise Esat Sancaktar ile Süleyman Özay yapacak. Aynı zamanda, maçın 4. hakem görevini Ali Yılmaz üstlenecek. VAR koltuğunda oturan Ömer Faruk Turtay’a AVAR olarak Hakan Yemişken eşlik edecek.

İSTANBUL’DA ZİRVE YARIŞI

Bugün oynanacak bu önemli karşılaşma, ligdeki zorlu rekabetin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Galatasaray ve Fatih Karagümrük, sezonun başında kritik puanlar kazanma mücadelesi veriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Haberler

