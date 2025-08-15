Haberler

Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü 3-0 Yendi

GALATASARAY’IN ZAFERİ

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü kendi evinde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferle sarı-kırmızılı takım, son 7 resmi maçında rakiplerine gol atma şansı vermeyerek, kalesini gole kapıyor. Galatasaray, en son 3 Mayıs’ta Sivasspor ile karşılaştığı lig maçında gol yemişti.

KALENİN SESSİZLİĞİ

Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında hiç gol yemeden maçları tamamladı. Galatasaray’ın son 7 maçta elde ettiği sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:

– Trabzonspor 0-2 Galatasaray
– Galatasaray 3-0 Kayserispor
– Göztepe 0-2 Galatasaray
– Trabzonspor 0-3 Galatasaray
– Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir
– Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
– Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük

ÖNEMLİ

Haberler

Keban Festivali Başladı, Etkinlikler Devam Ediyor

Keban ilçesinde 5. Su ve Balık Festivali etkinlikleri başladı. Festival, yerel lezzetleri ve su ürünlerini kutlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Haberler

Erzurumspor FK İki Oyuncu Transfer Etti

Erzurumspor FK, Bucaspor'dan genç stoper Emre Erdem ve Altay'dan Şilili kanat oyuncusu Martin Rodriguez'i transfer ederek sezon hazırlıklarına imza töreniyle başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.