Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü 3-0 Yendi

GALATASARAY’IN ZAFERİ

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü kendi evinde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferle sarı-kırmızılı takım, son 7 resmi maçında rakiplerine gol atma şansı vermeyerek, kalesini gole kapıyor. Galatasaray, en son 3 Mayıs’ta Sivasspor ile karşılaştığı lig maçında gol yemişti.

KALENİN SESSİZLİĞİ

Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında hiç gol yemeden maçları tamamladı. Galatasaray’ın son 7 maçta elde ettiği sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:

– Trabzonspor 0-2 Galatasaray

– Galatasaray 3-0 Kayserispor

– Göztepe 0-2 Galatasaray

– Trabzonspor 0-3 Galatasaray

– Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir

– Gaziantep FK 0-3 Galatasaray

– Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük