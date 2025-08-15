Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü 3-0 Yendi

GALATASARAY’IN ZAFERİ
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü kendi evinde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zaferle sarı-kırmızılı takım, son 7 resmi maçında rakiplerine gol atma şansı vermeyerek, kalesini gole kapıyor. Galatasaray, en son 3 Mayıs’ta Sivasspor ile karşılaştığı lig maçında gol yemişti.
KALENİN SESSİZLİĞİ
Cimbom, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında hiç gol yemeden maçları tamamladı. Galatasaray’ın son 7 maçta elde ettiği sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:
– Trabzonspor 0-2 Galatasaray
– Galatasaray 3-0 Kayserispor
– Göztepe 0-2 Galatasaray
– Trabzonspor 0-3 Galatasaray
– Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir
– Gaziantep FK 0-3 Galatasaray
– Galatasaray 3-0 Fatih Karagümrük