Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü Ağırlayacak

GALATASARAY’IN MAÇ HAZIRLIKLARI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulunarak, takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili bilgiler verdi. Buruk, “Bu sürecin herkes için zor olduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların psikolojileri önemli oluyor. Transfer dönemi bitince daha mutlu oluyoruz. Bizim adımıza transfer, istediğimiz oyuncular üzerinden devam ediyor. Önemli bir sürecimiz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yönetim, fedakarca davranıyor. Taraftarımız da bunun farkında. Onların da istekleri belli, bizim de belli. Bu süreç bazen zor geçiyor.” şeklinde konuştu.

Ayrılacak Oyuncular ve Devam Eden Görüşmeler

Buruk, takımdan ayrılması beklenen oyuncular hakkında da bilgi verdi. “Frankowski ve Morata, ayrıldı. Takımdan ayrılacak oyuncular var. Cuesta ve Nelsson’un görüşmeleri devam ediyor. Köhn de aynı şekilde.” diyerek, kadro durumunu da değerlendirdi. “Elimde bir kadro var. Fiziksel olarak üstüne koyarak devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Icardi ve Osimhen’in Durumları

İki değerli oyuncu Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin son durumları hakkında da bilgi veren Buruk, “İki tane bizim için çok değerli oyuncumuz Icardi ve Osimhen bugün ilk kez kadroda. Alacakları süreler bizim için önemli. Osimhen, daha önde tabii. Bugün daha uzun süreleri görebilecek durumda. Risk almak istemedik ilk 11’de oynatarak. Icardi de aynı şekilde. O da ilk defa bu hafta çift kalelerde yer aldı. O da kendisini iyi hissediyor. Moral olması ve oyun içerisindeki gidişata göre düşüncemizi gerçekleştireceğiz. İyi bir kadromuz var. Bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz.” şeklinde belirtti.