Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü yendi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta mücadelesinde Galatasaray ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta gerçekleştirilen maçta Galatasaray, rakibi Fatih Karagümrük’ü 3-0’lık sonuçla mağlup etti. Önceki haftada 2 gol ve 1 asistle etkileyici bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, bu haftada aynı formunu sürdürdü. Maçın 10. dakikasında Torreira’nın savunmadan orta sahaya oynadığı uzun topta Barış Alper, Doh’un hatasını değerlendirerek meşin yuvarlağı kaptı. Sol çapraza girip ceza sahasına inen Barış Alper, yerden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fatih Karagümrük, 10 kişi kaldı. Galatasaray yarı sahasının sağ kanadında yaşanan bir pozisyonda, Doh’un Sanchez’e yaptığı müdahaleyi hakem Ozan Ergün, oyunu bir süre devam ettirdikten sonra durdurdu. VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu incelemek için kenara giden Ozan Ergün, Doh’un Sanchez’in kaval kemiğine bastığını tespit ederek, Fatih Karagümrüklü futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Maçın 75. dakikasında Galatasaray, skoru 2-0’a taşıdı. Barış Alper’in sert ortasında savunmadan Fatih’in topa müdahalesi, yanlışlıkla kendi ağlarına gitti. Sakatlığından sonra 281 gün aradan sonra sahalara dönen Mauro Icardi, Lucas Torreira’nın pasıyla ceza sahası içinde boş kaleye topu göndererek skoru 3-0 yaptı. Galatasaray’a yeniden katılan Victor Osimhen, 61. dakikada oyuna dahil olurken, tribünler ayağa kalkarak uzun süre onu alkışladı.

Galatasaray’ın diğer yıldızı Mauro Icardi, taraftarların yoğun ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılaştı. Isınmaya çıktığı anda tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken, taraftarlar Icardi’nin ismiyle tezahürat yaparken, aynı zamanda Arjantinli golcünün kendisiyle özdeşleşmiş “Aşkım olayım” şarkısını da söylediler. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki iki maçını da kazanarak 6 puana ulaşırken, ilk lig maçını oynayan Fatih Karagümrük puanla tanışamadı.