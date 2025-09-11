Galatasaray FC 26 Reytingleri Açıklandı

GALATASARAY’IN REYTİNGLERİ AÇIKLANDI

Galatasaray’ın kadrosunda yer alan futbolcuların EA Sports FC 26’daki reytingleri netleşti. Yeni reyting listesi, hem dikkat çekici yıldız isimleri hem de genç yetenekleri kapsıyor. Galatasaraylı futbolcuların reytingleri artık belirlendi. En yüksek puana sahip olan isimler, takım içindeki performanslarıyla öne çıkarken, genç oyuncular da listede kendine yer buldu.

KADRONUN YILDIZLARI

Galatasaray’ın kadrosundaki en yüksek reytinge sahip futbolcu 87 puan ile Victor Osimhen oldu. Onu 83 puanla İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira takip ediyor. Leroy Sané ile Alexis Sanchez ise 82 reytinge sahipken, Mauro Icardi’nin reytingi ise 81 olarak belirlendi. Bu listede yer alan oyuncular, takımın başarısına katkı sağlayan önemli isimler arasında yer alıyor.

EA Sports FC 26, dünya genelinde 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun, farklı platformlarda, yani PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC ve Amazon Luna üzerinde oynanabilecek. Böylece futbolseverler çeşitli cihazlarda oyunun tadını çıkarabilecek. Ultimate Edition ön sipariş verenler, 19 Eylül 2025 tarihinde, yani resmi çıkış tarihinden bir hafta önce oyuna erişim sağlayacak. Aynı tarihte EA Play üyeleri de 10 saatlik deneme sürümünü oynayarak yeni mekanikleri, lisanslı ligleri ve takımları önceden keşfetme şansı bulacak.