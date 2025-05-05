Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe’den 8 puan önde

FENERBAHÇE’NİN MAĞLUBİYETİ SONRASI GALATASARAY LİDER

Trendyol Süper Lig’in 34. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı yaşadığı mağlubiyetle birlikte lider Galatasaray, en yakın rakibinin 8 puan önünde haftayı kapatıyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, kalan 4 maçta sadece 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar da başlamış durumda.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA SAHNE ALACAK İSİM BELLİ OLDU

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı ortaya çıktı. Galatasaray’ın Kemerburgaz’daki tesislerini ziyaret eden ünlü rapçi Lvbel C5’in, bu kutlamalarda performans sergileyeceği duyuruldu. 24 yaşındaki rapçi, son dönemde “Havhavhav” parçası ile dikkatleri üzerine çekmiş ve müzik listelerinde en üst sıralarda yer almayı başarmıştı. Ayrıca kutlamaların RAMS Park Stadyumu’nda olacağını ve valilikten izin alınırsa Yenikapı’da da düzenlenebileceği konuşuluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Hava Durumu 15 Günlük Açıklandı

İstanbul'un 15 ve 30 günlük hava durumu tahminleri yayımlandı. Meteoroloji, yarınki hava durumu ve yağış olasılıkları hakkında detayları açıkladı.
Haberler

Ekrem Baki İstifa Etti, Tebrikler

Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti'ye üye olan meclis üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifası, yerel siyasi dengeler üzerinde nasıl bir etki yaratacak merak konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.