Galatasaray, Fenerbahçe’den 8 puan önde

FENERBAHÇE’NİN MAĞLUBİYETİ SONRASI GALATASARAY LİDER

Trendyol Süper Lig’in 34. hafta maçında Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı yaşadığı mağlubiyetle birlikte lider Galatasaray, en yakın rakibinin 8 puan önünde haftayı kapatıyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, kalan 4 maçta sadece 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar da başlamış durumda.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA SAHNE ALACAK İSİM BELLİ OLDU

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı ortaya çıktı. Galatasaray’ın Kemerburgaz’daki tesislerini ziyaret eden ünlü rapçi Lvbel C5’in, bu kutlamalarda performans sergileyeceği duyuruldu. 24 yaşındaki rapçi, son dönemde “Havhavhav” parçası ile dikkatleri üzerine çekmiş ve müzik listelerinde en üst sıralarda yer almayı başarmıştı. Ayrıca kutlamaların RAMS Park Stadyumu’nda olacağını ve valilikten izin alınırsa Yenikapı’da da düzenlenebileceği konuşuluyor.