Galatasaray-Fenerbahçe Derbi Tarihi Açıklandı

FİKSTÜRLER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig’in 25, 26 ve 27. haftalarına ait fikstürler duyuruldu. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği derbi, 24 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen bilgilere göre, RAMS Park’ta yapılacak olan bu önemli mücadele saat 20.00’de başlayacak.

PROGRAM DETAYLARI

Süper Lig hesaplarından yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır. Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi’ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatlerinin 20.30 olarak belirlendiği belirtildi.