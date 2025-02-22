Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Yabancı Hakem Dönemi

GALATASARAY-FENERBAHÇE REKABETİNE DAİR

Türk spor tarihinde “Zıt kardeşler” olarak bilinen Galatasaray ile Fenerbahçe, 116 yılı geçen bir rekabete sahiptir. Bu süreçte 401 müsabaka gerçekleştirildi. Ayrıca, 1959 yılından itibaren profesyonel olarak düzenlenen Türkiye’nin en yüksek seviye futbol liginde iki takım 135 kez karşılaştı. Rekabet, başkanlar ve yöneticiler arasındaki tartışmalar, karşılıklı açıklamalar ve kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurullu’na (MHK) yönelik itirazları ile saha dışına taşındı.

TFF’DEN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Yaşanan gerilimler nihayetinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü Ali Sami Yen’de oynanacak derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini duyurdu. Bunun üzerine MHK, Slovenya Futbol Federasyonu’ndan deneyimli hakem Slavko Vincic’i kritik derbi için atadı. Bu derbi, rekabet tarihindeki 136. Süper Lig derbisi olacak ve yabancı hakemin yönettiği 18. karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

55 YIL SONRA YABANCI HAKEM

Süper Lig’de yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yabancı hakemle oynanacak. İki takım arasındaki son yabancı hakemli derbi, 26 Nisan 1970 tarihinde Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu derbiden sonra uzun bir süre boyunca Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek gibi hakemler tarafından yönetilen derbilerde yabancı hakem atanmadı.

GALİBİYETLERDEKİ EŞİTLİK

Yabancı hakemlerin yönettiği 17 Süper Lig derbisinde, her iki takımın da beşer galibiyeti bulunuyor. 7 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray’ın 14 golüne, Fenerbahçe 18 golle cevap verdi. Rekabetin tarihi boyunca yabancı hakemlerin yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbileri 1959’dan itibaren şu şekilde kaydedilmiştir: