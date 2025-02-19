Galatasaray Fenerbahçe Derbisine Yabancı Hakem Kararı

HACIOSMANOĞLU’NUN BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbiyi yönetmek üzere dünya çapında bir yabancı hakemin atanacağını duyurdu.

DERBİ İÇİN CENTİLMENLİK VURGUSU

Hacıosmanoğlu’nun yaptığı açıklamada, “Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesi” ifadesine yer verdi. İki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkilediğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, “Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir” şeklinde konuştu.

TOPLANTI SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Açıklamalarının devamında Hacıosmanoğlu, “Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe’ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe ‘tamam’ dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından ‘salı günü divan toplantımız var çarşamba olup olmayacağını’ sordular” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile yapılan görüşmeler sonucunda çarşamba günü için olumlu bir dönüş alındığını belirten Hacıosmanoğlu, sonucu kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti. Toplantı süreci ile ilgili “Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz” dedi.