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Galatasaray, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam ettirdi.

ANTRENMANA DİNAMİK ISINMA İLE BAŞLANDI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenmanın devamında, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması yapıldı.

SON ÇALIŞMALAR İLE TAMAMLANDI

Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmalarının ardından savunma-hücum ve orta-şut çalışmalarının yer aldığı bölümlerle sona erdi. Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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