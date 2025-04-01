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Galatasaray Fenerbahçe Maçına Hazırlandı

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sonlandırdı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idman, dinamik ısınma ile başladı ve ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması yapıldı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki bu antrenman, taktik çalışmalarla tamamlandı.

MAÇ ZAMANI GELİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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