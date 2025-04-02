Galatasaray Fenerbahçe Maçında Penaltı Tartışması

MAÇIN ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 26. dakikada penaltı kazandı. Maçın 23. dakikasında Kaan Ayhan’ın şutu, Filip Kostic’ten sekerek geri döndü. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda elle oynamayı ve penaltıyı talep etti. Hakem Cihan Aydın, VAR ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra gelen uyarı üzerine pozisyonu incelemek için monitöre gitti. Aydın, ekranı izledikten sonra 26. dakikada beyaz noktayı gösterdi.

PENALTI VE GOL

Galatasaray’ın penaltı kazandığı bu pozisyon, maçın kaderini etkileyen anlardan biri oldu. Victor Osimhen, penaltı atışında topun başına geçti ve 27. dakikada topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’in 10. dakikada attığı golle birlikte, bu dakikada ikinci golünü de elde etmiş oldu.

Fenerbahçe cephesi ise 15. dakikada Kaan Ayhan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı bir topun elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, bu itirazlara rağmen oyunun devam etmesine karar verdi ve VAR ile görüştükten sonra da bu kararından vazgeçmedi.