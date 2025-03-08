Galatasaray-Fenerbahçe Maçında Tartışmalı Hareket

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE TEPKİ ÇEKEN OLAY

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen derbi, golsüz eşitlikle sona erdi. Ancak maçın ardından, sosyal medyada önemli yankılar uyandıran bir olay yaşandı. Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın, Galatasaray tribünlerine doğru eliyle “küçük” işareti yaptığı anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Bu görüntülerin yayılması sonrasında Galatasaray taraftarları, bu davranışa büyük bir tepki gösterdi. Sosyal medyada hızla gündem haline gelen bu olay, sarı-kırmızılı camia tarafından “provokatif” olarak nitelendirildi. Öte yandan, Fenerbahçeli taraftarlar ise Yandaş’a destek veren paylaşımlar yaparak, bu hareketi rakip takım tribünlerine verilen bir mesaj olarak değerlendirdi.

REKABET SAHA DIŞINA TAŞINDI

İki takım arasındaki rekabetin saha dışına taşındığı bu durum, futbol dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) bu davranışla ilgili bir inceleme başlatıp başlatmayacağı ise merakla bekleniyor.