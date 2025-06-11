Galatasaray, Fenerbahçe’nin Talip Olduğu Sane

GALATASARAY’IN SANE TRANSFERİNDE SON AŞAMA

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de ilgisini çeken Leroy Sane transferinde sona yaklaştı. Sarı kırmızılı takım, yıldız oyuncuyla anlaşma sağladı.

LEORY SANE KİMDİR VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Leroy Sane, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya’nın Essen şehrinde doğdu. Genç yaşta futbol kariyerine başlamış olan Sane, Avrupa’nın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor. Futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başlayan oyuncu, 2014 yılında Schalke’nin A takımında forma giymeye başladı ve kısa sürede dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

SÜREKLİ GELİŞİMİ VE BAŞARILARI

2016 yılında İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’ye transfer olan Sane, Pep Guardiola’nın yönetiminde futbol kariyerinde önemli bir gelişim yaşadı. Manchester City formasıyla birçok kupa kazandı ve özellikle 2017-2019 yılları arasında Premier Lig’de gösterdiği performansla ön plana çıktı. Hızı, dripling yeteneği ve oyun zekasıyla takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.

BUGÜNKÜ DURUMU

2020 yılında ülkesine dönüş yaparak Bayern Münih ile sözleşme imzaladı ve burada da etkili bir performans gösterdi. Bundesliga’da önemli başarılar kazanan Leroy Sane, futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu gelişmeler, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, Sane’nin transferinin tamamlanması bekleniyor.