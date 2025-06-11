Galatasaray, Fenerbahçe’nin Talip Olduğu Sane

GALATASARAY, LEROY SANE TRANSFERİNDE SON AŞAMADA

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Leroy Sane transferinde sona geldi. Sarı kırmızılı takım, yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.

LEROY SANE KİMDİR?

Leroy Sane, 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya’nın Essen şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine genç yaşta başlayan Sane, Avrupa’nın en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak biliniyor. Sane, futbolculuk hayatına Schalke 04 altyapısında başladı. 2014 yılında Schalke’nin A takımında forma giymeye başladı ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Leroy Sane, gösterdiği performans ile adından söz ettirerek 2016 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’ye transfer oldu. Pep Guardiola yönetiminde gelişimini sürdüren Sane, Manchester City formasıyla birçok kupa kazandı. 2017-2019 yılları arasında Premier Lig’de yıldızlaşarak, hızı, dripling kabiliyeti ve oyun zekasıyla takımın önemli bir parçası haline geldi.

BAREM ÜLKESİNE DÖNÜŞÜ

2020 yılında ülkesine geri dönen Leroy Sane, Bayern Münih ile sözleşme imzaladı. Bayern Münih’teki performansı da etkili oldu ve Bundesliga’da önemli başarılara imza attı. Sane, kariyerine Schalke 04, Manchester City ve Bayern Münih gibi büyük takımlarda devam etti.