Galatasaray Fenerbahçe Tekerlekli Basketbol Protesto

GERİLİM BASKETBOLA TAŞINIYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki futbol şampiyonluğu çekişmesi, bu kez basketbol sahasında yaşanan olaylarla gündeme geldi. Gazeteci Nevzat Dindar’ın aktardığına göre, Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, 12 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacakları müsabaka öncesinde, Fenerbahçe Kulübü tarafından belirlenen saatte antrenman yapmak amacıyla Ülker Arena’ya gitti. Ancak sarı-kırmızılı ekip, arenaya vardıklarında kendilerine ayrılan süreye Fenerbahçe altyapı takımının maçının konulduğunu fark etti.

PROTESTO VE TEPKİ

Uzun bir süre boyunca beklemek zorunda kalan Galatasaray Tekerlekli Basketbol Takımı, bu durumu protesto ederek salonu terk etti. Yaşanan bu olay sonrasında her iki tarafın gelecek tutumları merakla bekleniyor. Fenerbahçe, İstanbul Jet takımı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında 12 Nisan Cumartesi günü Galatasaray Fuzul’u ağırlayacak. Müsabaka, Metro Enerji Spor Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI DEVAM EDİYOR

Final serisinde iki galibiyet elde eden takım şampiyon olacak. Şu an için Galatasaray Fuzul’un 1-0’lık bir avantajı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, kendi sahasında oynadığı ilk maçı 59-53’lük skorla kazanmayı başarmıştı.