Galatasaray-Fenerbahçe Türkiye Kupası Derbisi

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. Maç, Ülker Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek ve ATV kanalından canlı yayınlanacak. Sarı-kırmızılı takım, B Grubu’nda 3’te 3 yaparak lider gelen Fenerbahçe ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak bu çeyrek finalde, kazanan yarı finale yükselecek. 90 dakikalık sürede eşitlik bozulmazsa, 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eğer hala kazanan bulunamazsa, turu geçmiş tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Turu geçen ekip, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibi ile yarı finalde mücadele edecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SON DÖNEM PERFORMANSI

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ile üçüncü kez karşılaşıyor. Daha önce Süper Lig’de oynanan iki derbide, sarı-kırmızılılar Kadıköy’deki karşılaşmayı 3-1 kazanırken, diğer maç ise golsüz berabere sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, ulusal organizasyonlarda yalnızca Beşiktaş’a mağlup oldu. Galatasaray, bu sezon 32 maça çıkarken, Süper Lig’de 28 mücadelede 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik ile Turkcell Süper Kupa’da tek maçta mağlubiyet yaşadı.

GİZLİ KAI VE SAKATLARIN SON DURUMU

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisine tam kadro çıkmayı planlıyor. Sakatlığını atlattığı belirtilen Ismail Jakobs’un yanı sıra, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynamayan Roland Sallai’nın da kadroda yer alması bekleniyor. Elias Jelert’in durumu ise antrenmanda netleşecek. İki takım, Türkiye Kupası tarihinde 28. kez karşılaşacak. Tarih boyunca 27 kez bu arenada mücadele eden ekiplerden Galatasaray, 14 kez galip gelirken, Fenerbahçe sadece 3 galibiyet elde edebildi. Beraberlik sayısı ise 10 oldu. Galatasaray bu organizasyonda toplamda 44 gol atarken, Fenerbahçe 29 golle karşılık verebildi.

REKABETİN SON PERFORMANSI

İki ekip arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray’ın üstünlüğü var. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 5, Fenerbahçe 3 kez galip gelirken, biri TFF Süper Kupa olmak üzere, sarı-kırmızılılar toplamda 14 gol atarken sarı-lacivertliler 6 golü filelere gönderdi. Galatasaray, 7 Nisan’da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe’yi sahadan çekilmesi ile 3-0 hükmen mağlup ederken, ilk dakikada attığı golle de 1-0 öne geçti. Öne çıkan bu dev mücadeleye kısa bir süre kala, yayın kanalı ATV olarak belirlendi ve karşılaşma şifresiz bir şekilde izleyicilere sunulacak. Çeyrek finalde, tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçların ardından kazanan takımlar, yarı finale yükselecek. Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i; Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, İsmail, Kostic, Szymanski, En Nesyri, Dzeko. Galatasaray’ın muhtemel 11’i; Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen.