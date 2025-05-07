Galatasaray, Fenerbahçe’ye 8 puan fark attı

PUAN FARKI 8’E YÜKSELDİ

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasında puan farkı 8’e ulaştı. Sarı lacivertlilerin şampiyonluk şansı artık mucizelere bağlı duruma gelirken, futbol yorumcusu Şansal Büyüka, her iki takımın kalan maçları hakkında dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.

GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Sports Digitale YouTube kanalında görüşlerini paylaşan Şansal Büyüka, “Hakikaten mayıslar Galatasaray’ın. Galatasaray iyi götürüyor, farklı oynuyor. Türkiye’nin en iyi kadrosu.” cümlesiyle Galatasaray’ın performansını öne çıkardı. Takımların kadrolarının başlangıçta birbirine yakın olduğunu düşündüğünü belirten Büyüka, Osimhen’in takıma katılması, genel performans yükselişleri ve Lemina’nın katkılarının, Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyan nedenler arasında olduğunu aktardı. Ayrıca, “Galatasaray’da futbol şubesinin Fenerbahçe’ye oranla daha iyi yönetildiğini düşünüyorum” dedi.

GALATASARAY’IN HAVA DEĞİŞİMİ

Büyüka, “Galatasaray’ın başka bir alışkanlığı var” diyerek, son düzlüğe önde girmenin önemine vurgu yaptı. Galatasaray’ın bu aşamalarda hata yapmadığını, ayrıca takımın içindeki pozitif havanın herkes tarafından hissedildiğini ifade etti. Osimhen gibi yüksek kalibreye sahip bir forvet oyuncusunun olduğunu ve kenardaki oyuncuların da iyi performans gösterdiğini dile getirdi.

ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şansal Büyüka, Galatasaray’ın hak ettiği bir şampiyonluk yaşadığına inandığını belirtti. “3 puan öndeyken de Galatasaray’ın şampiyon olacağını söylüyordum, 5 puan öndeyken de; bugün fark 8 oldu. Belki o fark açılabilir de. Azalma ihtimali var ama artma ihtimalini daha fazla görüyorum.” ifadelerinde bulundu. Galatasaray’ın şampiyonluğunun kesinleştiğini düşündüğü belirtildi.