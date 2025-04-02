Galatasaray, Fenerbahçe’ye Karşı Yenilmedi

GALATASARAY’IN FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçta yenilgi yaşamadan 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Galatasaray Fenerbahçe’ye konuk oldu ve iki takım bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geldi.

GALATASARAY DERBİDE RAKEBİNE GÖZ AÇTIRMADI

Müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla rakibi karşısındaki ikinci galibiyetini elde etti. Galatasaray, ligde Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken, evinde ise 0-0’lık skorla beraberlik yakalamıştı.