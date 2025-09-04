Haberler

Galatasaray, Fenerbahçe’yi 91-82 yendi

MÜCADELEDE BAŞLANGIÇTA FENERBAHÇE ÖNDEYDİ

Galatasaray MCT Technic, 18’inci Baturalp Tübad Turnuvası’nın ilk maçında Fenerbahçe Beko ile mücadele etti. Fenerbahçe Metro Enerji Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk periyodunu Fenerbahçe 22-21’lik skorla önde tamamladı. İlk devre de Fenerbahçe’nin 48-43’lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Galatasaray, üçüncü periyodu 75-61’lik bir skorla tamamladı ve 14 sayılık bir fark yakaladı. Son periyotta da kontrolü elinde tutan Galatasaray, maç sonunda 91-82’lik skorla galibiyet aldı.

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Erzincan'da gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 15,08 gram sentetik uyuşturucu ve 13 bin 145 lira bulundu; bir kişi tutuklandı.
Brezilya’nın Ulusal Günü Resepsiyonu Gerçekleşti

Brezilya'nın Ulusal Günü, Ankara'daki büyükelçilikte gerçekleştirilen bir resepsiyonla kutlandı.

