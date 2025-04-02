Galatasaray, Fenerbahçe’yi Eleyerek Yarı Finalde

GALATASARAY YARI FİNALE YÜKSELDİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, konuk olduğu Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek yarı finale adını yazdıran Galatasaray, Konyaspor ile final bileti için mücadele edecek. Maçın son dakikalarında yedek kulübelere iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikle birlikte karşılaşma bir süre durdu ve sonrasında 4 kırmızı kart gösterildi.

FENERBAHÇE’DEN İLGİ ÇEKEN ORGANİZASYON

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi rakip takım oyuncuları için ilginç bir etkinlik düzenledi. Stadyum hoparlörlerinden yayılan yavru kedi sesleri, tribünlerde şaşkınlık yarattı. Bu hareket, sosyal medyada hızlıca konuşulmaya başlarken, iki takım taraftarları arasında da büyük bir yankı uyandırdı. Ayrıca, Kadıköy’de Galatasaray derbisi öncesinde stadyum hoparlörlerinden maça özel şarkılar da dinletildi. Jose Mourinho’nun “We are clean” (biz temiziz) ifadesi yankı bulduğın yanı sıra, arka planda Özdemir Erdoğan’ın “Gurbet” parçası da çaldı. Bunun yanında, L-Gante ile Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’nın birlikte söyledikleri “Amor Verdodado” parçası da dinletildi. “Kanguru gibi zıplıyor herkes” sözlerini içeren Gazapizm’in “Heyecanı Yok” şarkısı da yer aldı.

GALATASARAY HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü’nün defansın arkasına attığı topta yaşanan aksaklık sonrası Osimhen, ceza sahasına giriş yaparak gol vuruşunu gerçekleştirdi. Bu golden sonra beraberlik peşinde koşan Fenerbahçe, 15. dakikada Kaan Ayhan’ın topa elle müdahaleye yönelik penaltı itirazı yaptı. Ancak hakem Cihan Aydın, bu itirazlara rağmen oyunu devam ettirdi ve VAR incelemesine rağmen kararını değiştirmedi.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kaan Ayhan’ın şutunda top, Filip Kostic’ten döndü. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyonda bir elle oynama bekleyerek penaltı talep etti. Hakem Aydın, VAR ile kısa bir görüşmenin ardından pozisyonu izlemeye gitti ve 26. dakikada penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Osimhen, 27. dakikada penaltıyı değerlendirip takımını 2-0 öne geçirdi. Nijeryalı golcünün farkı artıran penaltı golünden sonra Fenerbahçe tribünlerinde karışıklık yaşandı ve bazı taraftarlar arasında bünyesinde kavga meydana geldi. İlk yarının sonunda Fenerbahçe, Sebastian Szymanski’nin attığı golle durumu 2-1’e getirdi. Szymanski, 45+1. dakikada, Anderson Talisca’nın vuruşunda topa dokunarak ağlarla buluşturdu.